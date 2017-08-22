Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Мегафону" придется сменить почти все тарифы для отмены внутрисетевого роуминга

Экономика и бизнес
22 августа, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Всего таких тарифов у компании около 3 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Мегафон" получил уведомление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по внутрисетевому роумингу, сообщила компания.

Для введения единых тарифов во внутрисетевом роуминге "Мегафону" потребуется изменить почти все тарифы - около 3 тыс. по всей стране.

Смотрите также
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

Внутресетевой и национальный роуминг в России. Досье

"Чтобы исполнить требования ФАС, необходимо время и значительные IT-ресурсы, которые компания использует для решения стратегических задач", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее ФАС объявила, что продлила до 15 декабря срок исполнения предупреждения для всех операторов "большой четверки" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2) по вопросу устранения необоснованной разницы тарифов во внутрисетевом роуминге. Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС ходатайства о продлении срока.

Как отмечает ФАС, операторы должны каждый месяц предоставлять в антимонопольное ведомство отчет о ходе исполнения предупреждения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
7
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама