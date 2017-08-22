"Мегафону" придется сменить почти все тарифы для отмены внутрисетевого роуминга

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Мегафон" получил уведомление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по внутрисетевому роумингу, сообщила компания.
Для введения единых тарифов во внутрисетевом роуминге "Мегафону" потребуется изменить почти все тарифы - около 3 тыс. по всей стране.
"Чтобы исполнить требования ФАС, необходимо время и значительные IT-ресурсы, которые компания использует для решения стратегических задач", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Ранее ФАС объявила, что продлила до 15 декабря срок исполнения предупреждения для всех операторов "большой четверки" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2) по вопросу устранения необоснованной разницы тарифов во внутрисетевом роуминге. Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС ходатайства о продлении срока.
Как отмечает ФАС, операторы должны каждый месяц предоставлять в антимонопольное ведомство отчет о ходе исполнения предупреждения.