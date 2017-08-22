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ЦБ опубликовал проект требований к новому формату отчетности нефинансовых организаций

Экономика и бизнес
22 августа, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Как отметили в ЦБ, нефинансовые организации будут предоставлять документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Банк России планирует обязать нефинансовые организации (страховщиков, негосударственные пенсионные фонды, профучастников рынка ценных бумаг и т.д.) с 2018 года предоставлять отчетность в ЦБ в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности). Проекты соответствующих нормативных актов регулятор опубликовал для общественного обсуждения.

"Нормативные акты устанавливают формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России статистической, надзорной и бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде списка показателей в разрезе аналитических признаков. Ключевой новацией станет обязанность участников рынка сдавать отчетность не в виде форм, а в виде массива данных", - указывается на сайте ЦБ.

Планируется, что нормативные акты вступят в силу с начала 2018 года.

Как отмечают в регуляторе, нефинансовые организации будут предоставлять отчетность в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет участника финансового рынка.

Формировать электронные документы с отчетностью участники финансового рынка будут с помощью таксономии XBRL. Регулятор в течение трех дней разместит на своем сайте ее обновленную версию, на основании которой разработаны нормативные акты.

Дальнейшее развитие формата XBRL в России будет находиться в ведении автономной некоммерческой организации (АНО), создание которой Банк России одобрил в июле. Первое общее собрание АНО планируется в сентябре. Информация о работе организации будет размещаться на сайте XBRL.ru.

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