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Минэнерго: поставки угля из США не повлияют на экспорт РФ этой продукции на Украину

Экономика и бизнес
22 августа, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Замглавы ведомства Анатолий Яновский уточнил, что Россия не поставляла энергетический уголь

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Поставки угля из США не повлияют объемы российского экспорта этой продукции на Украину. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Я не думаю, что это окажется существенным по одной простой причине: мы на Украину поставляем коксующийся уголь. Из России мы никогда туда, по существу, энергетический уголь не поставляли", - сказал он.

Он напомнил, что сейчас никаких ограничений по поставкам угля из России на Украину нет, а ежегодный объем экспорта составляет около 10 млн тонн.

По словам Яновского, сейчас Украина вынуждена замещать объемы энергоуголя из провозглашенных Донецкой и Дуганской народных республик (ДНР и ЛНР) поставками из других стран.

Возникновение дефицита

Украинские радикалы 25 января 2017 года организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее, по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом.

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Украина ожидает из США 700 тыс. тонн угля до конца года

На фоне блокады поставок угля из Донбасса Киев рассматривал закупку его в США, Австралии и ЮАР. Однако из Австралии по морю доставлять очень далеко, а из ЮАР возможность доставки ограничена до 700 тыс. тонн в год. 31 июля один из ведущих производителей электроэнергии на Украине "Центрэнерго", контрольный пакет акций которого принадлежит государству, подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну.

Первое судно с углем из США объемом 85 тыс. тонн, как ожидается, прибудет на Украину в начале сентября. Следующие 120 тыс. тонн, по условиям контракта, поступят до конца сентября, остальные - до конца года.

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