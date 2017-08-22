ФАС возбудила дела против торговых сетей "Матрица" и "Глобус Гурмэ"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Москве возбудило дела в отношении компаний "Универсал-трейдинг" (торговая сеть "Матрица") и "Столичная торговая компания" (торговая сеть "Глобус Гурмэ"), заподозрив их в создании дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате внеплановой проверки в договорах ООО "Универсал-трейдинг" и ООО "Столичная торговая компания", заключенных с поставщиками продовольственных товаров, выявлены признаки нарушений пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле, а именно: установлены различные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций, что свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг к другу", - говорится в сообщении.

Компаниям грозит наказание в соответствии с частью первой статьи 14.40 Кодекса об административных нарушениях. По этой статье штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей.