Более 10 млрд руб. вложат в развитие и инвестпроекты моногородов России до конца 2018 г.

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 22 августа. /ТАСС/. Инвестиции в развитие инфраструктуры и реализацию инвестиционных проектов моногородов России в 2018 году составят около 4,8 млрд рублей. До конца 2017 года на эти цели направят еще около 6 млрд рублей, сообщил во вторник генеральный директор государственной некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Илья Кривогов.

"Бюджет программы [на 2018 год] сейчас формируется - порядка 4,8 млрд рублей <…> До конца года у нас планы - еще около 6 млрд набрать. Соответственно, где-то 10 млрд [рублей] до конца года и на следующий год у нас планы", - сказал он на пресс-конференции по итогам стратегической сессии "Моногорода: живем по-новому" в Новокузнецке.

Кривогов уточнил, что с начала 2017 года в программу попали проекты примерно на 3 млрд рублей. Часть из запланированных до конца года 6 млрд рублей, по его словам, могут выделить Новокузнецку, соответствующие переговоры сейчас ведутся.

Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры и реализацию инвестиционных проектов в моногородах. Сейчас в программу входят 24 моногорода в разных регионах страны. Планируется, что к ним присоединятся еще 20 городов.

Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" была создана Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Она призвана формировать необходимые условия для создания новых рабочих мест и привлекать инвестиции в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.