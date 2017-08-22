В Череповце завершилось строительство индустриального парка

ТАСС, 22 августа. Строительство индустриального парка в моногороде Череповец Вологодской области завершено. Соответствующий акт будет подписан в ближайшие дни. Об этом сообщила во вторник и. о. мэра Череповца Елена Авдеева, побывав на стройплощадке.

"Акт сдачи планируется подписать 23-24 августа. Инвесторы уже начинают строительство. Одна из территорий уже осваивается, задача города - помочь инвесторам освоиться. Для Череповца важно, чтобы новые производства выпускали товар с высокой добавленной стоимостью, чтобы появлялись новые рабочие места", - процитировала Авдееву пресс-служба мэрии.

В индустриальном парке проложены электрические сети, подземный и надземный газопроводы, хозяйственный и противопожарный водопроводы, бытовая и дождевая канализация. Установлена подстанция, заасфальтировано 32 тыс. кв. м дорог и более двух тыс. метров тротуаров, протянута железнодорожная ветка.

Инфраструктура парка создана на средства Фонда развития моногородов, который выделил 900 млн рублей. Территорию начали осваивать инвесторы, первый из них - завод фибролитовых плит, который начал возводить на 15 га "Череповецкий мебельный комбинат", инвестиции оцениваются в 3,6 млрд рублей.

Как пояснила директор Агентства городского развития, гендиректор инвестагентства "Череповец" Оксана Андреева, справа от завода будет открыто производство эмульсолов, сейчас готовится проектно-сметная документация, начало строительства запланировано на 2018 год.

Рядом расположится завод металлоконструкций, компания-инвестор из Иванова сейчас проходит перерегистрацию в Череповце. Сейчас на рассмотрении находится десять заявок от инвесторов на семь мест. Специалисты оценивают качество бизнес-идей, сбытовые характеристики продукции, нагрузку на экологию, добавила Андреева.

Как сообщилось ранее со ссылкой на губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, территорию парка планируется расширить на 150 га, это будет крупнейшая территория опережающего развития, сопоставимая с особыми экономическими зонами Дальнего Востока.

Ожидается, что в ТОР "Череповец" будет создано больше тысячи рабочих мест, объем инвестиций в производства превысит 5 млрд рублей. В Череповце будет производиться лакокрасочная продукция, стройматериалы, обработка металла.