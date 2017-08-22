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Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке

Экономика и бизнес
22 августа, 16:13 дата обновления: 22 августа, 16:41 UTC+3

Предложения от профильных ведомств должны быть представлены кабмину до 4 октября

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение он дал по итогам совещания о развитии жилищного строительства, которое прошло 11 августа в Пензе.

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"Минстрою России, Минфину России совместно с Банком России и АО "АИЖК" проанализировать возможность для дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и до 4 октября 2017 года представить в правительство РФ предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг", - говорится в перечне поручений.

Также по итогам совещания отмечена целесообразность скорейшего принятия законопроектов о внедрении электронной закладной и стандартов раскрытия информации о полной стоимости кредита для заемщиков на первой странице кредитного договора.

Минстрою России и "АИЖК" также поручено представить до 15 сентября в кабмин предложения о проведении архитектурного конкурса на лучшие проекты стандартного жилья и жилой застройки. Также ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности изменения нормативов проектирования, строительства многоквартирных домов, а также развития городских территорий с учетом современных подходов к комфортной городской среде.

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Глава правительства поручил представить до 15 сентября в кабмин согласованные предложения по совершенствованию законодательства по вопросам благоустройства, предусмотрев четкое разграничение полномочий в этой сфере между РФ, регионами и органами местного самоуправления.

При формировании федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов необходимо будет обеспечить выделение субсидий субъектам РФ на мероприятия по созданию комфортной городской среды в размере не ниже уровня 2017 года, а также проработать вопрос дополнительного выделения средств на оказание поддержки благоустройства мест массового отдыха в малых городах и на организацию обучения представителей регионов и муниципальных образований для профессиональной и эффективной их реализации. Минстрою России поручено совместно с "АИЖК" представить до 15 сентября в кабмин предложения о целесообразности разработки и утверждения стандартов комплексного развития территорий и индексов качества городской среды.

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