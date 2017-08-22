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ФАС разрешила "Российскому капиталу" консолидировать достраивающие дома "СУ-155" компании

Экономика и бизнес
22 августа, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Ведомство удовлетворило ходатайство компании "РК Строй" о приобретении ООО "ИК "Триумфальная арка"

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила приобретение структурой банка "Российский капитал" у девелоперской группы "Интеко" техзаказчика достройки домов банкротящейся компании "СУ-155", следует из сообщения ФАС.

"ФАС удовлетворила ходатайство ООО "РК Строй" о приобретении 100% ООО "ИК "Триумфальная арка", - говорится в сообщении.

ООО "РК Строй" - структура банка "Российский капитал", отвечающая за достройку объектов "СУ-155". "ИК "Триумфальная арка" - входит в группу "Интеко" и выполняет функции технического заказчика по достройке объектов компании "СУ-155".

Финансовые проблемы "СУ-155" усугубились в ноябре 2014 года. Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов. В отношении "СУ-155" поданы десятки исков о банкротстве. О том, что финансовым оздоровлением "СУ-155" займется банк "Российский капитал", было объявлено в конце 2015 года. Всего в зоне ответственности санатора находится 130 жилых объектов.

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