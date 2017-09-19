Когда сотовые операторы отменят внутрисетевой роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) настаивает на отмене внутрисетевого роуминга. В частности, ФАС требует от сотовых компаний до середины декабря устранить необоснованную разницу в тарифах для абонентов, пользующихся связью не в "своем" регионе. В противном случае компаниям придется заплатить штраф.

Отказ от внутрисетевого роуминга позволит пользователям меньше платить за услуги связи.

19 сентября замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что "большая четверка" сотовых операторов — "Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2 — подчинилась требованиям службы и представила предложения по изменению тарифных планов.

1 Что такое роуминг? Роуминг — это процедура предоставления услуг вне зоны обслуживания "домашней" сети абонента с использованием ресурса другой (гостевой) сети. В России есть национальный и внутрисетевой роуминг. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сети определенного оператора нет в каком-либо регионе, и "свой" оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей. 2 Почему антимонопольная служба возбудила дело против сотовых операторов? ФАС заинтересовалась тарифами на внутрисетевой роуминг еще в 2016 году. Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что роуминга в РФ быть не должно. Анатолий Голомолзин пояснял, что "абоненты, находящиеся в роуминге внутри России, не должны платить за входящие звонки". Это позволит сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории РФ. 17 июля 2017 года ФАС выдала предупреждение "большой четверке" сотовых операторов — "Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2 — по внутрисетевому роумингу и потребовала изменить тарифы в течение 14 дней. Также они в течение 10 дней должны были уведомить абонентов об изменениях условий. Глава управления по контролю над IT и связью ФАС Елена Заева пояснила, что речь идет о полной отмене внутрисетевого роуминга (когда абонент перемещается из одного региона в другой, при этом остается в сети одного оператора). 3 В чем ФАС обвиняла сотовых операторов? Антимонопольная служба обвиняла компании в нарушениях закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Оказалось, что чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и поездках. После анализа ценовых предложений и техусловий предоставления услуг связи ФАС России установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. 4 Как компании отреагировали на требования ФАС? Сотовые компании требования ФАС об изменении тарифов в двухнедельный срок не выполнили. В середине августа служба планировала рассмотреть вопрос о возбуждении дела против них, но этого делать не пришлось. 22 августа антимонопольная служба продлила срок исполнения предупреждения по вопросу устранения необоснованной разницы тарифов во внутрисетевом роуминге до 15 декабря 2017 года. Все операторы связи выразили готовность его исполнить и представили ходатайства о продлении срока. К 15 сентября "большая четверка" сотовых операторов представила в ФАС свои предложения по изменению тарифных планов в рамках отмены внутрисетевого роуминга, сообщил Анатолий Голомолзин. "Все операторы сконцентрированно движутся в этом направлении", — добавил он. На следующей неделе должна состояться встреча Минкомсвязи, ФАС и сотовых операторов. На ней нужно будет решить ряд вопросов, "связанных с межоператорскими взаимодействиями, что пока не урегулировано нормативно в рамках соответствующих приказов Минкомсвязи", сказал замглавы ФАС 19 сентября. Игорь Артемьев заявил, что ФАС намерена до конца года решить проблему внутрисетевого роуминга в РФ. "Хотим в этом году закончить эту историю. Если не всю, то на 90% точно", — сказал он. Если до 15 декабря операторы не изменят тарифы, служба готова начать применять штрафные санкции. 5 Почему сотовые операторы не хотели отменять внутрисетевой роуминг? Во-первых, они не хотели терять деньги. Операторы сотовой связи могут потерять из-за отмены роуминга по России внутри сети около 30 млрд рублей, сказал гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. Во-вторых, некоторым из сотовых операторов придется пересмотреть свои тарифные планы. Так, "Мегафон" заявлял, что для введения единых тарифов во внутрисетевом роуминге ему потребуется изменить почти все тарифы — около 3 тыс. по всей стране. На это требовалось время и значительные IT-ресурсы, отмечали в компании. 6 Вырастут ли тарифы на связь? Пока неясно. Но, как считают эксперты, чтобы компенсировать выпадающие доходы из-за отмены наценки за роуминг, операторы могут повысить средний уровень тарифов. Средние расходы абонента на связь в месяц могут увеличиться примерно на 15 рублей, подсчитал Анкилов. Правда, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявлял, что отмена роуминга не должна привести к росту цен на услуги мобильной связи, в том числе и для тех, кто живет и работает только в одном регионе. А начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева говорила, что ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов сотовых операторов после отмены сетевого роуминга. 7 Почему ФАС не устраивают тарифы на национальный роуминг? Требование отмены внутрисетевого роуминга — не единственная проблема в отношениях сотовых операторов и ФАС. Так, 30 марта 2017 года ФАС занялась проверкой взаиморасчетов "большой четверки" сотовых операторов при оказании ими услуг в национальном роуминге. ФАС потребовала снизить тарифы на национальный роуминг до экономически обоснованных. Для этого компании "Мегафон", МТС, "Билайн", Теле2 должны были изменить систему межоператорских взаиморасчетов. Каждый из операторов связи должен был направить друг другу оферты о снижении тарифов на услуги по взаиморасчетам. Компании требованию ФАС не подчинились, и 3 августа 2017 года служба возбудила против них дело. ФАС посчитала, что компании поддерживают монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений в РФ. Служба считает, что тарифы операторов существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли. Заседания комиссии ФАС по рассмотрению дел в отношении "Билайна" и "Мегафона" назначены на 26 сентября 2017 года. Действия МТС антимонопольная служба планирует рассмотреть на комиссии, которая состоится 28 сентября, Tele2 — 29 сентября. Между тем Анатолий Голомолзин считает, что операторы изменят тарифы в национальном роуминге до вынесения им предписания ФАС. "По национальному роумингу вопрос переместился в плоскость рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Уверены, что этот вопрос будет решен без вынесения процессуального решения", — сказал он.

Подготовила Мария Селиванова