Российско-китайский самолет планируется сертифицировать после 2025 года

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет может быть сертифицирован после 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".

"Его [российско-китайский самолет] надо сначала разработать, потом пройти сертификацию - это уже на рубеже после 2025 года", - сказал он.

Проект создания такого лайнера существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Известно, что разрабатываться самолет будет в России, а собираться - в Китае.

Выполнять функцию оператора программы будет российско-китайское совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation.

На данный момент известно, что лайнер сможет вмещать 250-300 пассажиров. Как заявлял президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, самолет должен появиться в 2025-2027 годы. Сообщалось, что реализация проекта оценивается в $13 млрд.