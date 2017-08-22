Английский суд удовлетворил заявление "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Высокий суд правосудия - Отделение королевской скамьи, Коммерческий суд в Лондоне удовлетворил ходатайство "Татнефти" о приведении в исполнение решения Апелляционного суда Парижа о взыскании с Украины $144 млн из-за потери доли в "Укртатнафте". Об этом в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде Московского округа сообщила представитель компании.
"В Англии наше заявление было удовлетворено и приведено в исполнение на территории Англии", - сказала представитель компании на вопрос судьи о том, как обстоят дела с рассмотрением ходатайств компании в Англии и США. При этом в США ходатайств принято к рассмотрению, отметила она.
В конце июня Арбитражный суд Москвы отказал "Татнефти" в удовлетворении этого ходатайства. Компания обратилась с кассацией в Арбитражный суд Московского округа, где она сегодня рассматривается.
Компания "Укртатнафта" была создана указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. "Татнефти", связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля - "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.
В 2007 году Татарстан потерял контроль над компанией. Впоследствии по итогам судебных тяжб доля татарстанских акционеров уменьшилась почти до нуля, вместе с тем оперативный контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват".
В 2014-м международный арбитраж в Париже постановил, что Киев должен "Татнефти" $112 млн плюс проценты. Украина подала апелляцию, но Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отказался отменить решение арбитража.
"Татнефть" также подала иск в английский суд на ряд украинских бизнесменов, в том числе на олигарха Игоря Коломойского, по делу "Укртатнафты". Сумма исковых требований составляет более $334 млн плюс проценты. Высокий суд Лондона в ноябре 2016 года отказал "Татнефти" в иске. Компания планирует оспорить это решение. В своем иске "Татнефть" заявляла, что в 2009 году бизнесмены мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся компании за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ.