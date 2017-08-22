Группа ГАЗ впервые представила новый внедорожный пикап "Вепрь NEXT" на форуме "Армия-2017"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" разработала внедорожный грузовой автомобиль "Вепрь NEXT", опытный образец которого впервые представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "Группы ГАЗ".

"На международном военно-техническом форуме "Армия-2017" "Группа ГАЗ" представила опытный образец внедорожного грузовика "Вепрь NEXT", выполненный в форме пикапа. Автомобиль предназначен для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, в нефтяной и газовой отрасли, для автономных путешествий", - сообщили в пресс-службе.

Новый внедорожный пикап создан на базе узлов ГАЗ-33088 "Садко", уточнили в пресс-службе. Он может преодолевать сложные препятствия, глубина преодолеваемого брода составляет 950 мм. Также на автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. "Вепрь NEXT" оснащен современным дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 149 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 490 Нм.

"Группа ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, создан в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто". Он объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" Олега Дерипаски.