Первый из танкеров для "Ямал СПГ" преодолел Северный морской путь за рекордные 6,5 дня

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первый СПГ-танкер арктического класса "Кристоф де Маржери" (построен по заказу "Совкомфлота"), который будет работать в рамках проекта "Ямал СПГ", завершил коммерческий рейс по Северному морскому пути за рекордные 6,5 дня. Об этом сообщает пресс- служба "Совкомфлота".
При этом общая продолжительность пути "Кристофа де Маржери" из Норвегии в Южную Корею составила 22 дня. Сданный в субфрахт танкер прошел данный маршрут без сопровождения ледокола, отмечают в пресс-службе компании.
"Кристоф де Маржери" (назван в честь погибшего в России главы французской Total - прим. ред.) - первый из 15 танкеров, строящихся специально для проекта "Ямал СПГ". В зимнюю навигацию 2016-2017 гг. танкер успешно прошел ледовые испытания. Судно может осуществлять круглогодичную навигацию без ледокольной проводки по СМП в западном направлении и в течение летней навигации - в восточном направлении.