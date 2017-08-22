Интеграцию абхазской платежной системы АПРА и российской "Мир" завершат в 2018 году

Медикаменты для людей вызывают трансгендерность у рыбСоциальная ответственность 22 августа, 19:50
Все новые дома в Южном Майами оборудуют солнечными батареямиСоциальная ответственность 22 августа, 19:44
"Газпром" до конца года построит более 1300 км "Силы Сибири"Экономика и бизнес 22 августа, 19:43
"Все сгорело дотла": люди возвращаются на пепелище в Ростове-на-ДонуПроисшествия 22 августа, 19:40
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флагаОбщество 22 августа, 19:40
Мособлсуд 29 августа приступит к рассмотрению дела водителя "красногорского стрелка"Происшествия 22 августа, 19:39
Загрязнения воздуха могут провоцировать болезнь АльцгеймераСоциальная ответственность 22 августа, 19:36
СК: вина Серебренникова в мошенничестве подтверждается показаниями свидетелейПроисшествия 22 августа, 19:30
Ученые увеличили оценку утечек реактивов при гидроразрыве пластаСоциальная ответственность 22 августа, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СУХУМ, 22 августа. /ТАСС/. Проект интеграции национальных платежных систем (НПС) Абхазии и России - Абхазская платежно-расчетная ассоциация (АПРА) и "Мир" - завершится в 2018 году. Так, картами АПРА, которые работают пока только на территории Абхазии, можно будет пользоваться в России, а картами "Мир" - в Абхазии, сообщил во вторник журналистам председатель Нацбанка республики Беслан Барателия.
"Реализация проекта интеграции платежной системы Абхазии АПРА и российской компании "Национальная система платежных карт", направленной на взаимное обслуживание карт двух систем, является одним из приоритетных направлений развития национальной платежной системы Абхазии", - сказал Барателия. По его словам, осуществление первых межсистемных транзакций между системами "Мир" и АПРА намечено на 2018 год. Сейчас идет процесс согласования предварительного плана мероприятий и основных этапов интеграции.
Барателия добавил, что за 2017 год объем транзакций в НПС республики составил 5,563 млрд рублей, что на 85% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Из них 69% приходится на операции с использованием карт АПРА, 31% - на карты международных платежных систем. "Однако анализ безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях Абхазии показывает, что 97% из общего объема транзакций по оплате товаров, работ и услуг приходится на операции с использованием карт МПС, и лишь 3% на карты АПРА", - сказал руководитель Нацбанка республики.
Национальная платежная система создана в Абхазии в 2012 году. В соответствии с требованиями закона учреждено некоммерческое партнерство "Абхазская платежно-расчетная ассоциация", в рамках которого разработаны и утверждены единые для всех участников правила НПС Абхазии. Участниками НПС являются восемь абхазских кредитных организаций.