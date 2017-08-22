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Интеграцию абхазской платежной системы АПРА и российской "Мир" завершат в 2018 году

Экономика и бизнес
22 августа, 18:58 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 22, августа. /ТАСС

В настоящее время идет процесс согласования предварительного плана мероприятий и основных этапов интеграции, сообщил председатель Нацбанка республики Беслан Барателия

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СУХУМ, 22 августа. /ТАСС/. Проект интеграции национальных платежных систем (НПС) Абхазии и России - Абхазская платежно-расчетная ассоциация (АПРА) и "Мир" - завершится в 2018 году. Так, картами АПРА, которые работают пока только на территории Абхазии, можно будет пользоваться в России, а картами "Мир" - в Абхазии, сообщил во вторник журналистам председатель Нацбанка республики Беслан Барателия.

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"Реализация проекта интеграции платежной системы Абхазии АПРА и российской компании "Национальная система платежных карт", направленной на взаимное обслуживание карт двух систем, является одним из приоритетных направлений развития национальной платежной системы Абхазии", - сказал Барателия. По его словам, осуществление первых межсистемных транзакций между системами "Мир" и АПРА намечено на 2018 год. Сейчас идет процесс согласования предварительного плана мероприятий и основных этапов интеграции.

Барателия добавил, что за 2017 год объем транзакций в НПС республики составил 5,563 млрд рублей, что на 85% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Из них 69% приходится на операции с использованием карт АПРА, 31% - на карты международных платежных систем. "Однако анализ безналичных операций в торгово-сервисных предприятиях Абхазии показывает, что 97% из общего объема транзакций по оплате товаров, работ и услуг приходится на операции с использованием карт МПС, и лишь 3% на карты АПРА", - сказал руководитель Нацбанка республики.

Национальная платежная система создана в Абхазии в 2012 году. В соответствии с требованиями закона учреждено некоммерческое партнерство "Абхазская платежно-расчетная ассоциация", в рамках которого разработаны и утверждены единые для всех участников правила НПС Абхазии. Участниками НПС являются восемь абхазских кредитных организаций.

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