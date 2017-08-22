Проект создания фанерного комбината в Кузбассе может поддержать Фонд развития моногородов

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 22 августа. /ТАСС/. Фонд развития моногородов готов поддержать завершение проекта по строительству фанерного комбината в моногороде Анжеро-Судженск в Кемеровской области при условии решения вопросов с долгами и судебными тяжбами. Об этом сообщил во вторник гендиректор фонда Илья Кривогов на пресс-конференции по итогам стратегической сессии "Моногорода: живем по-новому".

"Мы должны снять все юридические, правовые ограничения перед тем, как начать работу по возможному финансированию этого проекта по фонду", - сказал он.

Кривогов пояснил, что необходимо решить в первую очередь вопросы, связанные с делом о банкротстве предприятия и его задолженности.

"Сейчас основная задача - определить ту цену, которую стоит [предприятие] не с точки зрения стоимости оборудования, а с точки зрения стоимости оборудования и тех обременений, которые связаны с этим проектом <…> Если процедуру, в том числе банкротства, все пройдут нормально, предприятие будет выставлено на аукцион, и оно будет выкуплено [предположительно новым инвестором]", - добавил он.

По его словам, в настоящее время есть "потенциальный инвестор, который готов продолжить" проект. "[Инвестор] приезжал неоднократно, он провел экспертизу полноценную. Ему просто нужно принять окончательное решение, входит он или не входит, оценить риски. Естественно, он еще не принял решение об участии, но актив ему интересен", - уточнил Кривогов.

Компанию, которая заинтересовалась проектом "Анжерского фанерного комбината", он не назвал. О том, что появился потенциальный инвестор, заявил также и исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Чернов. По его словам, "это одна из известных профильных российских компаний, которая занимается производством фанеры".

О проекте

Строительство "Анжерского фанерного комбината" (АФК) с планируемой мощностью 60 тыс. кубометров фанеры было одним из приоритетных проектов развития Анжеро-Судженска. Работы на площадке начались в 2008 году, тогда стоимость завода оценивалась почти в €47 млн. Финансирование проекта велось за счет кредита польского BRE bank (сейчас Mbanks S.A.) и средств АФК (соотношение 85% на 15%). Кредитная линия неоднократно реструктуризировалась.

Открытие комбината планировалось в 2011 году, но было отложено, сменился генподрядчик с польской стороны (фирму Wiedemann Polska сменил "Редокс"). Ввод переносился неоднократно.

АФК, построенный на 70%, долгое время оставался в региональном перечне приоритетных инвестпроектов. В середине декабря 2016 власти области исключили его из перечня, основанием для такого решения послужил ввод процедуры наблюдения в конце августа.

В апреле 2017 года суд признал АФК банкротом и ввел конкурсное производство. Как сообщал в марте этого года гендиректор АФК Сергей Титов, на завершение проекта, в который уже вложено около 3 млрд рублей, потребуется еще около 2 млрд рублей.