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Суд отказал миноритарию "Башнефти" в допуске к процессу "Роснефти" и "Системы"

Экономика и бизнес
22 августа, 19:22 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Представитель "Башнефти" в суде отметил, что позиция подателя апелляционной жалобы не имеет никакого отношения к рассмотрению дела

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, отказавшего миноритарию "Башнефти" - немецкой компании "Танн Кэпитал ГмбХ" - в привлечении ее в качестве третьего лица к процессу "Роснефти" против АФК "Система", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил определение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказала судья.

В суде представитель "Танн Кэпитал ГмбХ" пояснил, что хочет вступить в процесс по нескольким причинам. Во-первых, по словам представителя компании, процесс может "нанести ущерб рынку как в международном, так и в национальном масштабе". Во-вторых, он хочет вступить в процесс, чтобы выразить суду альтернативное мажоритарным акционерам мнение по поводу процесса. Кроме того, репутация "Башнефти" может понести ущерб на международных рынках, а это сказывается на цене акций, что затрагивает имущественные интересы компании.

Представитель "Башнефти" в суде отметил, что позиция подателя апелляционной жалобы понятна, интересна, но не имеет никакого отношения к рассмотрению дела.

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Представитель АФК "Система", напротив, заявил в суде, что "Танн Кэпитал ГмбХ" может участвовать в процессе. "Акционер считает иск губительным для "Башнефти" и всех ее акционеров, подал обоснованное ходатайство. Но суд лишил компанию возможности выступить, мотивировав тем, что компания участником процесса не является", - сказал он.

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система- Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 годв. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд рублей с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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