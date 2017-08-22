Группа "Сафмар" объединила финансовые активы семьи Гуцериевых

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Предприниматель Михаил Гуцериев завершил объединение своих финансовых активов в ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции", сообщает пресс-служба группы "Сафмар".

"Завершен юридический процесс смены наименования ПАО "Европлан" на ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (SFI). Это событие завершает длительный процесс формирования публичного финансового холдинга, объединяющего небанковские финансовые активы семьи Гуцериевых в рамках промышленно-финансовой группы "Сафмар", - говорится в сообщении.

В пресс-службе группы уточнили, что технически холдинг был создан в декабре 2016 года - в ходе SPO, проведенного на Московской бирже. Группа "Сафмар" разместила 18,6% акций на 15 млрд рублей. По результатам SPO "Европлан" стал владельцем 100% группы "Сафмар" и 49% акций страховой компании ВСК, принадлежавших группе. Позднее лизинговый бизнес был выделен из ПАО в новую компанию - лизинговую компанию "Европлан".

По состоянию на 22 августа 2017 года капитализация холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции" составляет более 89 млрд рублей.