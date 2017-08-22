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Группа "Сафмар" объединила финансовые активы семьи Гуцериевых

Экономика и бизнес
22 августа, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Завершен юридический процесс смены наименования ПАО "Европлан" на ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции"

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Предприниматель Михаил Гуцериев завершил объединение своих финансовых активов в ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции", сообщает пресс-служба группы "Сафмар".

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"Завершен юридический процесс смены наименования ПАО "Европлан" на ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (SFI). Это событие завершает длительный процесс формирования публичного финансового холдинга, объединяющего небанковские финансовые активы семьи Гуцериевых в рамках промышленно-финансовой группы "Сафмар", - говорится в сообщении.

В пресс-службе группы уточнили, что технически холдинг был создан в декабре 2016 года - в ходе SPO, проведенного на Московской бирже. Группа "Сафмар" разместила 18,6% акций на 15 млрд рублей. По результатам SPO "Европлан" стал владельцем 100% группы "Сафмар" и 49% акций страховой компании ВСК, принадлежавших группе. Позднее лизинговый бизнес был выделен из ПАО в новую компанию - лизинговую компанию "Европлан".

По состоянию на 22 августа 2017 года капитализация холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции" составляет более 89 млрд рублей.

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