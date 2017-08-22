Власти: все проекты для ТОР "Череповец" будут проходить жесткую экологическую экспертизу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Все проекты, претендующие на реализацию на территории опережающего развития (ТОР) "Череповец" в Вологодской области, будут проходить жесточайшую экологическую экспертизу, сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Череповца Михаил Ананьин.

Как сообщалось ранее, за последние три года благодаря экологическим программам промышленных компаний индекс загрязнения воздуха в Череповце снизился вдвое - с 9,6 до 4,2. С 2005 года Череповец не входит в перечень городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

"Фактор сохранения экологии стоит на первом месте. Если после прохождения экологической экспертизы результаты будут негативными, то такие проекты реализовываться не будут", - сказал Ананьин в кулуарах Климатического форума городов России, который проходит 21-22 августа в Москве.

Он отметил, что подписаны соглашения с 13 потенциальными резидентами с объемом инвестиций в 4,5 млрд рублей. Всего же, согласно плану, власти города рассчитывают привлечь 40 предприятий с инвестициями более 10 млрд рублей. Резиденты должны создать 2300 рабочих мест.

Уход от монозависимости

"На сегодня по всем заявленным проектам у нас существует порядка 730 рабочих мест, по которым инвесторы подали заявки, подписали соглашение с областью, и рассматриваются как первоочередные и приоритетные. По направлениям - это производство продуктов питания: тепличный комплекс, который реализует московский инвестор, производство хлебобулочных изделий, завод по выпуску сыров и молочной продукции от компании "НеваМилк", - добавил Ананьин.

По его словам, в ТОР "Череповец" также планируется открыть центр по производству спецтехники и оборудования, завод по производству металлоконструкций и автоматизированных систем для контроля металлургической продукции, завод по выпуску мягких контейнеров и завод по выпуску фибролитовых плит и стеновых панелей, используемых в технологиях быстровозводимого жилья. Последний строит "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", объем инвестиций составляет 3,6 млрд рублей.

"Мы рассчитываем, что проекты будут также охватывать сферу переработки отходов "Северстали" и "Фосагро", переработку шлаковых отходов. Есть перспектива развития проектов малой химии, в частности, доработка удобрений, их фасовка, производство полимерных изделий", - сказал Ананьин. Он отметил, что Череповцу важно уйти от монозависимости в такой традиционной сфере, как металлургия (крупнейшее градообразующее предприятие Череповца - ПАО "Северсталь"), и создать новые отрасли: производство пищевых продуктов, электротехнического оборудования, компьютерных компонентов, оптических изделий, запустить медицинские проекты.

"Срок действия ТОСЭР - 10 лет, но мы рассчитываем на этом не останавливаться и продолжать развитие города. Интереса для резидента будет больше, если он будет реализовывать проекты в первые годы этого десятилетия. Соответственно, чем раньше проекты стартуют, тем более эффективна будет реализация проекта ТОСЭР", - добавил заместитель мэра.

Индустриальный парк построен

Как сообщалось ранее, строительство индустриального парка "Череповец" завершено, акты его сдачи планируется подписать 23-24 августа. В распоряжении инвесторов - электросети, подземный и надземный газопроводы, хозяйственный и противопожарный водопроводы, бытовая и дождевая канализация, подстанция.

Заасфальтировано 32 тыс. кв. м дорог и более 2 тыс. м тротуаров, протянута железнодорожная ветка. Инфраструктура парка создана на средства Фонда развития моногородов, который выделил 900 млн рублей.

Вологодский губернатор Олег Кувшинников ранее отмечал, что территорию планируется расширить на 150 га. Ожидается, что это будет крупнейшая ТОР, сопоставимая с особыми экономическими зонами Дальнего Востока.

Моногород Череповец - крупный промышленный центр Вологодской области и Северо-Запада России с населением более 300 тыс. человек. В городе сосредоточены крупнейшие предприятия черной металлургии и химического комплекса - "Северсталь", "Северсталь-метиз", "ФосАгро", а также предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса. В августе 2017 года подписано постановление о создании в Череповце территории опережающего развития. Планируется, что с развитием индустриального парка и ухода от монозависимости Череповец в 2018 году сможет выйти из списка моногородов России.