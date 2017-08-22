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"Газпром" до конца года построит более 1300 км "Силы Сибири"

Экономика и бизнес
22 августа, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Отмечается, что работы по строительству идут с опережением

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Газпром" до конца 2017 года планирует построить 1300 км газопровода "Сила Сибири" для поставок российского газа в Китай. Работы по строительству идут с опережением, говорится в пресс-релизе "Газпрома".

На сегодняшний день построено около 979 км газопровода, что составляет 45% от общей протяженности первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска, отмечается в сообщении. Общая протяженность газопровода составляет около 3000 км.

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Инвестиции "Газпрома" на территории Якутии за четыре года составили 158 млрд рублей

В Якутию в 2016 году завезут почти 840 тыс. тонн грузов для нужд "Силы Сибири"

На данном этапе осуществляются работы по бурению газовых скважин, сооружению установки комплексной подготовки газа и объектов инфраструктуры, а также продолжается доразведка нефтяной оторочки.

Поставки газа Китаю начнутся в соответствии с соглашением - 29 декабря 2019 года, подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Инвестиции "Газпрома" в газопровод в 2017 году составят 158,811 млрд рублей вместо ранее планируемых 76,162 млрд рублей.

В 2014 году "Газпром" подписал договор с CNPC на поставку по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд.

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