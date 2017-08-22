"Яндекс" запустил новую версию поисковика

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Яндекс" запустил новую версию поиска, в основе которой лежит сопоставление смысла запроса и веб-страницы, сообщила компания. Новая версия работает на алгоритме "Королев", который с помощью нейронной сети определяет, что именно нужно пользователю. Нейросеть анализирует не только заголовок, а всю страницу целиком, при этом "Яндекс" определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования.

Другая особенность "Королева" заключается в том, что он учитывает еще и смысл других запросов, по которым люди на нее переходят. "Чтобы нейронная сеть могла оценить смысловую близость запроса и документа, ей нужно огромное количество примеров. Такие примеры дает обезличенная поисковая статистика: на какие сайты люди переходят по запросам и сколько времени там проводят. Так, если человек перешел на страницу и просматривал ее какое-то время, скорее всего, она близка по смыслу запросу. Используя поисковую статистику миллионов людей, "Яндекс" учится понимать смысловые связи. Например, он поймет, что в запросе "картина где небо закручивается", речь идет о картине Ван Гога, а в запросе "ленивая кошка из монголии" - о мануле", - говорится в пресс-релизе компании.

В прошлом году "Яндекс" уже запускал систему, работающую на основе нейросетей - "Палех". Прежняя система индексировала 150 страниц, в "Королеве" количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло до 200 тыс.

Новый алгоритм был назван в честь основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева.

"А сегодня мы запускаем новый алгоритм ранжирования "Королев". Почему мы выбрали такое название? Сергей Павлович Королев осуществил мечту человечества о полетах в космос. Для нас в "Яндексе" сегодняшний запуск является таким же важным технологическим прорывом к мечте о поиске, который понимает пользователей", - сказал на презентации новой версии поиска руководитель службы релевантности лингвистики "Яндекса" Александр Сафронов.

Помощь зала

Для обучения поисковой системы нужны оценки качества ответов. Раньше "Яндекс" оценивал качество поиска с помощью своих оценщиков. В новом поиске будут учитываться оценки, которые будут выставлять пользователи сервиса "Яндекс.Толока" - распределенной сети оценщиков. Сервис позволяет любому выполнять задания и получать за них вознаграждения, на данным момент в нем зарегистрировано более миллиона пользователей. На платформе может зарегистрироваться любой желающий.

"Яндекс" является крупнейшей поисковой системой в России. Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале 2017 года составила в среднем 54,3%, в первом квартале этого года - 54,7% (по данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар"). По данным Liveinternet.ru, в июне этого года поисковая доля "Яндекса" составила 51,3%.