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Россия располагает порядка 10-20 млрд тонн трудноизвлекаемых запасов нефти

Экономика и бизнес
22 августа, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Как отметил министр природы Сергей Донской в эфире РБК, баженовская нефть в России достаточно широко распространена в Западной Сибири

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объем геологических запасов нефти, расположенной в баженовской свите на территории России, по разным оценкам, составляют 1 до 174 млрд тонн, из которых извлекаемые запасы нефти составляют от 10 до 20 млрд тонн, сообщил глава Минприроды России Сергей Донской в эфире телеканала РБК.

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"По оценкам специалистов, баженовская нефть (запасы нефти в баженовской свите - прим. ТАСС) у нас достаточно широко распространена в Западной Сибири. Специалисты в ряде случаев делают оценку достаточно больших запасов. Речь идет от миллиарда до 174 млрд тонн, я одну из оценок видел. При этом это не оценка отечественных специалистов, а специалистов зарубежных", - сказал Донской.

"Это запасы геологические, - уточнил он. - А вот что касается извлекаемых запасов, то здесь оценка, конечно, существенно ниже, потому что по трудноизвлекаемым запасам здесь вопросы, конечно, и по технологиям, и по экономике. Здесь оценка существенно ниже: от 10 до 20 млрд тонн", - сказал министр.

По его словам, в перспективе эти запасы можно вовлечь в хозяйственный оборот. "Понятно, что эта перспектива интересна и компаниям, и государству: это и налоги, и большой объем инвестиций, которые можно привлечь. В последнее время многие компании существенно поменяли свою позицию в отношении трудноизвлекаемых запасов, стали больше вкладываться в технологии, в подготовку таких запасов к извлечению", - добавил Донской.

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