Гражданин Польши Павел Станчак избран президентом компании "Укртрансгаз"

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Гражданин Польши Павел Станчак избран на должность президента компании-оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" сроком на один год. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

"Согласно решению акционера №126 от 21 августа 2017, Павел Юзеф Станчак избран на должность президента открытого акционерного общества "Укртрансгаз", - говорится в сообщении. - Также этим решением утверждены условия контракта, которые будут заключены с президентом общества сроком на один год".

По данным пресс-службы, Станчак пока не будет приступать к фактическому исполнению обязанностей. Временно полномочия главы компании продолжит исполнять первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко.

Павел Станчак работает в газовой сфере более 25 лет, в 2003-2004 годах в польской компании PGNiG он отвечал за образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. В настоящее время Станчак работает техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов

Место главы "Укртрансгаза" освободилось в марте, когда правление НАК после проведения аудита проголосовало за отставку президента компании Игоря Прокопива, занимавшего пост с августа 2014 года. Как ожидается, вследствие реформы газового рынка Украины функции оператора магистральных газопроводов Украины будут переданы от "Укртрансгаза" уже созданному предприятию "Магистральные газопроводы Украины".