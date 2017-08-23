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Медведев на Сахалине встретится с главами рыбохозяйственных компаний Дальнего Востока

Экономика и бизнес
23 августа, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Доля рыбохозяйственного комплекса региона в рыбном хозяйстве РФ составляет более 60%

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ТАСС, 23 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит в среду рыбоперерабатывающее предприятие "Соловьевка" в Корсаковском районе Сахалинской области. Как сообщает пресс-служба кабмина, там же председатель правительства встретится с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа.

В мероприятии примут участие вице-премьер Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, руководитель Роспотребназдзора Анна Попова, представители профильных ведомств, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. 24 августа Медведев проведет встречу с главой Сахалинской области.

Доля рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока в рыбном хозяйстве РФ составляет по добыче водных биоресурсов около 65%, по объему произведенной рыбы и рыбных переработанных и консервированных продуктов - более 60%. При этом вылов в целом по России к началу августа 2017 года составил 3 млн 092,4 тыс. т (на 3,4% больше аналогичного периода 2016 года).

Россия обладает значительным потенциалом в развитии товарной аквакультуры. Для его реализации, в частности, в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" регионы получают субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов, связанных с возмещением части затрат отраслевых производителей на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие аквакультуры и товарного осетроводства.

Минсельхоз с участием Минвостокразвития, Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Росрыболовства и представителей отраслевых ассоциаций прорабатывают вопрос предоставления рыбоводных участков в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне инвесторам для осуществления рыбоводства, в том числе марикультуры.

В настоящее время на территории ДФО действуют 67 рыбоводных заводов, осуществляющих искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей (кета, горбуша, кижуч, сима, нерка, чавыча), из которых 44 завода расположены в Сахалинской области, 10 - в Хабаровском крае, четыре - в Магаданской области, пять - в Камчатском крае и четыре завода в Приморском крае.

Благодаря деятельности рыбохозяйственных предприятий по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей улов этого вида рыбы заводского происхождения в России увеличился с 10 тыс. т в середине 1980-х годов до 30 тыс. т в последние годы.

В целях развития рыбопромыслового флота и береговой рыбопереработки введен новый вид квот - инвестиционные квоты. Согласно соответствующему федеральному закону право на вылов водных биологических ресурсов, в отношении которых выделена инвестиционная квота, предоставляется юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям при условии реализации инвестиционных проектов по строительству судов и рыбоперерабатывающих предприятий.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна Трутнев, Юрий Петрович Шпорт, Вячеслав Иванович Донской, Сергей Ефимович Илюхин, Владимир Иванович Кожемяко, Олег Николаевич Печеный, Владимир Петрович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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