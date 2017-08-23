СМИ: компания Total намерена принять участие в российском проекте "Арктик СПГ-2"

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ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Французская нефтегазовая корпорация Total готова принять участие в российском проекте "Арктик СПГ-2", который будет осуществляться на Гыданском полуострове. Об этом сообщает в среду La Gazette de l’Eco Economie.
"Крупнейшая французская корпорация Total намерена участвовать в "Арктик СПГ-2", новом крупнейшем проекте по производству сжиженного природного газа, который будет реализовывать российская компания "Новатэк", - пишет газета. Она напоминает, что "корпорация уже является партнером "Новатэк" и владеет 19% пакета акций российской компании", участвуя в проекте завода по сжиженному газу на Ямале.
По данным издания, "строительство нового завода СПГ в рамках проекта "Арктик СПГ-2" может быть начато в 2019 году, а производственный цикл стартует в 2023 году".
"Как надеются в Total, к этому времени период перенасыщения рынка СПГ должен уже завершаться, а ситуация со спросом будет благоприятной. Но данные сроки проекта являются еще весьма условными, так как на настоящее время не определен план инвестиций на период конца 2018 года - начала 2019 года. На данный момент проект находится в фазе предварительных исследований, в которых участвует французская компания Technip, уже задействованная в проекте на Ямале", - сообщает газета.
Отмечается, что проект "Арктик СПГ-2" "будет более масштабным, чем ямальский проект, он обеспечит годовое производство 18 млн т СПГ - при уровне в 16,5 млн т, на который выйдет проект на Ямале". "Также стоимость строительства комплекса, по нынешним прогнозам, должна быть ниже ямальского - $10 млрд против $27 млрд", - сообщает издание.
"Но все это не решает существующих проблем финансирования, - продолжает газета. - Не следует забывать, что санкции уже серьезно затруднили финансирование ямальского проекта, препятствуя участию в нем французских банков".
"В том, что касается "Арктик СПГ-2", корпорация "Новатэк" поставила условие причастности к нему Total: Франция должна напрямую участвовать в его финансировании, - говорится в статье. - Это ключевой пункт проекта, на что, безусловно, обращено особое внимание в том рабочем документе, который Total подала в этой связи в Елисейский дворец".
В материале особо подчеркивается, что, как заверяет "Новатэк", проект "Арктик СПГ-2" будет основываться на использовании российских технологий, то есть его не могут затронуть направленные против РФ западные санкции.