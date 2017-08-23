Медведев потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Цены на рыбу и морепродукты в России стали более-менее стабильными, нужно и дальше не допускать резких скачков в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока.

"Цены на рыбу и морепродукты - более или менее стабильны, индекс потребительских цен на них в июле этого года к декабрю прошлого года вырос приблизительно на 1,5%. Нужно, конечно, и дальше следить за тем, чтобы не было резких скачков", - сказал глава правительства.

В целом он констатировал, что рыбная промышленность в России "развивается в последние годы неплохо". Так, общий вылов рыбы в РФ в текущем году уже превысил 3 млн т, что почти на 3,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года, при том, что в 2016 году был рекорд за последние 20 лет. Также, по его словам, почти на 30% вырос экспорт в данной сфере.

"И около 80% рыбы и рыбных продуктов, которые попадают на стол к российским потребителям, теперь уже российского производства. Эта ситуация, конечно, весьма сильно отличается от того, что мы имели 10-15 лет назад", - заметил премьер.

Медведев также указал, что рыба, добываемая на Дальнем Востоке, должна поставляться во все уголки страны. "Нужно наладить - и это наверное одна из важнейших задач, с которой пока, надо признаться, мы не до конца справляемся - поставки [рыбной] продукции из Дальневосточного округа по всей стране", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в этой отрасли нужно преодолеть технологическое отставание и решить целый ряд других проблем.

Касаясь дальневосточного рыбохозяйственного комплекса, Медведев отметил, что здесь, в частности, неплохо развивается аквакультура. "Есть система поддержки наших рыбоводов, выделяются им участки, субсидии из бюджета", - напомнил премьер, подчеркнув, что "результаты такой поддержки есть". Так, в прошлом году в ДФО было произведено в два раза больше продукции аквакультуры, чем в 2015 году.

Глава правительства коснулся также реализации такой меры господдержки рыбной отрасли как квоты на инвестиционные цели, предназначенные для организаций, которые намерены вкладывать средства в строительство рыбопромысловых судов.

"Заявки уже поступают на эту тему", - сказал Медведев. Он сообщил, что намерен подписать документ, уточняющий правила обмера судов в рамках предоставления соответствующих квот. "Сейчас существуют определенные расхождения по поводу того, что считать длиной судна: существует несколько способов, несколько стандартов; давайте посоветуемся, каким образом здесь поступить", - отметил премьер.

Глава правительства сообщил также о подписании постановления правительства, касающегося рыбной ловли в Баренцевом, Черном и Балтийском морях.