Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития "Южные Курилы"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании новой территории опережающего развития (ТОР) "Южные Курилы". Об этом глава правительства сообщил на встрече с активом политической партии "Единая Россия" в Южно-Сахалинске.
"Хочу всех проинформировать, я буквально сегодня подписал решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. Так что такое решение принято прямо здесь", - заявил российский премьер.
На встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко Медведев отметил, что в рамках ТОР на Курилах будут развиваться в том числе и рыбопромысловые виды деятельности, и инфраструктура, и строительная отрасль. "То есть это такой дополнительный толчок по развитию этой очень важной части Сахалинской области", - подчеркнул глава кабмина.
Он сообщил также о подписании документа, вносящего изменения в федеральную целевую программу по развитию Курильских островов. По его словам, ФЦП приведена в соответствие с текущими параметрами экономического развития. Кроме того, в ней заданы определенные ориентиры на будущее, заключил Медведев.
Кожемяко в свою очередь заметил, что принятые решения позволят продолжить работу по наиболее важным для региона направлениям. Так, по его словам, в результате создания ТОР на Курилах появятся дополнительные рабочие места и т.д.