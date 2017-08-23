Делегация Вьетнама примет участие в Восточном экономическом форуме

ТАСС, 23 августа. Делегация Республики Вьетнам примет участие в третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в центре внимания ее работы на форуме будут "вопросы экономического сотрудничества на Дальнем Востоке и международного партнерства".

"Делегация Вьетнама во главе с членом политбюро, секретарем Центрального комитета, заведующим отдела ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинем примет участие в третьем Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

Участие в ВЭФ подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.