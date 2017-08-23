УФА, 23 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отказался вновь отложить дело "Роснефти" и АФК "Система" и отклонил заявление о невозможности слушания дела судом республики. Такое протокольное решение огласила судья Ирина Нурисламова, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Позиции сторон

Представители АФК "Система" в среду попросили отложить разбирательство, а также подали заявление о невозможности слушания дела судом Башкирии. Ответчики посчитали, что "заявленный 8 августа отвод судье Нурисламовой не был рассмотрен, в связи с чем в настоящий момент дело рассматривается в незаконном составе". Они сказали, что продолжать слушание невозможно до рассмотрения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом апелляционной жалобы на определение от 16 августа об отказе в передаче дела в другой арбитражный суд.

"Система" также мотивировала ходатайство об отложении невозможностью изучить представленные 18 августа "Роснефтью" доказательства по делу объемом более двух тысяч страниц. Представитель "Системы" отметил, что времени для ознакомления с новыми материалами было недостаточно, при этом АФК не имела полного доступа во всем документам.

"Роснефть" и соистцы полагали, что процессуальные основания о невозможности слушания дела в настоящем составе отсутствуют, ответчики вновь пытаются затянуть процесс. Представитель "Башнефти" сказал, что отвод состава суда, заявленный 8 августа, был рассмотрен председателем Арбитражного суда, а оценка остальных доводов была дана судом Башкирии при рассмотрении заявления о передаче дела в иной суд. Представитель "Башнефти" добавил, что "действия ответчиков являют собой злоупотребление процессуальными правами"

"Роснефть" и соистцы заявили, что оснований для отложения судебного разбирательства нет. В "Роснефти" считают, что каждый представитель "Системы" должен был изучить менее 200 страниц, и за отведенное время это можно было сделать. Представитель "Башнефти" отметил, что "Система" получила документы заблаговременно и в полном объеме.

Суд приобщил документы, представленные "Роснефтью", к материалам дела.