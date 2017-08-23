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Курильские острова подключат к единой сети электросвязи РФ до конца 2018 года

Экономика и бизнес
23 августа, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

"Ростелеком" получил субсидии из федерального бюджета на авансирование строительно-монтажных работ

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Кабмин РФ выделил "Ростелекому" субсидии на строительно-монтажные работы по обеспечению функционирования сетей связи Курильских островов в единой сети электросвязи страны до конца 2018 года. Как отмечается в среду на сайте правительства РФ, это позволит даст импульс для экономического и социального развития островов, а также повысит качество жизни населения Курил.

Подписанным постановлением вносятся изменения в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". "Изменения позволят обеспечить техническую возможность обмена трафиком между Курильскими островами и единой сетью электросвязи России до конца 2018 года и решить задачу устранения цифрового неравенства. Это даст импульс для экономического и социального развития островов, повысит качество жизни населения Курил", - отмечается на сайте правительства.

Постановление предусматривает предоставление ПАО "Ростелеком" субсидии из федерального бюджета на авансирование соответствующих строительно-монтажных работ в 2017 году и на завершение этих работ в 2018 году.

В свою очередь глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что Курильские острова будут подключены с помощью линии связи, проходящей под водой. "До конца 2018 года подключим Курильские острова с помощью подводной волоконно-оптической линии связи", - написал он на своей странице в Twitter.

 

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