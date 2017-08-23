Сбербанк создал резервы по возможным потерям из-за разбирательства с "Транснефтью"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сбербанк России создал резервы для покрытия возможных потерь в связи с судебным разбирательством с "Транснефтью", говорится в финансовой отчетности банка.

"В отношении данного иска группой создан резерв в сумме ожидаемых потерь", - отмечается в отчете банка. В документе уточняется, что сумма под риском по оспариваемой сделке составляет около 66 млрд рублей.

Согласно отчету банка, всего во втором квартале 2017 года банк создал резервы на 89,1 млрд руб. против 96,5 млрд рублей за аналогичный период годом ранее.

Суд с "Транснефтью"

В начале июня 2017 года Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд рублей убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти". Сбербанк ранее сообщал, что обжалует решение суда.

По словам вице-президента Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрея Шеметова, решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн рублей, а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.

В ходе заседания 23 августа в Девятом арбитражном апелляционном суде представитель "Транснефти" заявил, что есть основания для заключения мирового соглашения по спору со Сбербанком. По его словам, вопрос мирного урегулирования спора находится на контроле правительства.