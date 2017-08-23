Чистая прибыль Сбербанка во II квартале выросла почти на 30%

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам II квартала 2017 г. выросла на 27,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 185,6 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Чистая прибыль банка в I полугодии увеличилась на 33,9% и достигла 352,2 млрд руб.
Прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб., рост на 26,3% по сравнению со II кварталом прошлого года. Кроме того, во II квартале 2017 года группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд руб. Размер собственных средств группы снизился за квартал, и коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I составил 12,7%, а достаточность общего капитала - 16%.