Губернатор: газификация северных районов Астраханской области завершится в 2019 году

АСТРАХАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Программа газификации северных районов Астраханской области завершится в 2019 году. Об этом сообщил в среду губернатор региона Александр Жилкин в ходе брифинга по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

22 августа президент РФ поручил Жилкину активизировать работу по газификации домов в регионе. Такое поручение он дал во время рабочей встречи с руководителем региона, сославшись на обращения, которые поступили к главе государства при подготовке "Прямой линии" из северных районов области.

"В следующем году проект должен быть завершен, с точки зрения и трубы (магистральный газопровод-отвод), и всех газораспределительных станций. И параллельно со следующего года начнем уже (строить) распределительные сети в населенных пунктах. По нашей программе определялось два года (на эти работы), в этот период и будет исполнено. Раньше выполнить этот проект просто нереально, мы должны в 2019 году закончить эту программу", - сказал Жилкин.

Он добавил, что стоимость проекта 12 млрд рублей. "Напомню, что этот проект абсолютно неокупаемый, количество потребителей меньше тех затрат, которые понесет "Газпром", - отметил Жилкин.

Строительство газопровода

Строительство ключевого звена в газификации северных районов - магистрального газопровода-отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" началось в конце 2016 года. Проект включает в себя газопровод из стальных труб протяженностью 79,9 км, инженерно-технические средства охраны, три газораспределительные станции, дома операторов, ряд подъездных автомобильных дорог к сооружениям на объекте.

Как сообщили ТАСС в областном министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов, "Газпром" выполнил строительство линейной части газопровода - 79,6 км, труба по трассе уложена в траншею и засыпана, на данный момент формируется оборудование блоков ГРС (газораспределительных станций)". Кроме того, ведется разработка проектной документации еще одного магистрального газопровода для газификации Южной части Ахтубинского района.

По данным министерства, газификация Астраханской области осуществляется в рамках совместной с "Газпром" инвестиционной программы, рассчитанной до 2020 года. С 2005 года в регионе построено более 2 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей. Уровень газификации области составляет 86% (в том числе 75,4% в сельской местности). Неохваченными остаются северные районы региона: Ахтубинский, Харабалинский и Черноярский.