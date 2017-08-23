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Проект мирового соглашения Сбербанка с "Транснефтью" не предполагает выплат компании

Экономика и бизнес
23 августа, 11:50 UTC+3

В целях урегулирования спора Сбербанк обязуется предоставлять компании кредиты на наиболее привлекательных условиях

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сбербанк в проекте мирового соглашения с "Транснефтью" по спору на 66 млрд руб. не предложил компании никаких выплат, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

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Согласно проекту, "стороны не имеют претензий в части проведенных расчетов". При этом в целях урегулирования спора Сбербанк обязуется предоставлять компании кредиты на наиболее привлекательных условиях, максимально возможную ставку по депозитам, доступ к аналитическим материалам по минимально возможной стоимости, конвертацию средств с минимально возможной комиссией, а также скидку на брокерские услуги.

В документе отмечается, что в результате заключения соглашения "стороны не имеют друг к другу требований, связанных с выплатой неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов по денежному обязательству".

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд руб. убытков. Суд удовлетворил иск "Транснефти" к Сбербанку по взысканию убытков по деривативам. Позднее Сбербанк обжаловал решение суда. В среду Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил ходатайство "Транснефти", в котором компания просит отложить рассмотрение апелляции Сбербанка для изучения мирового соглашения. Представитель "Транснефти" сообщил, что компания 18 августа получила от Сбербанка проект мирового соглашения.

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