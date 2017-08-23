"Дыра" в капитале московского Межтопэнергобанка составила почти 6,29 млрд рублей

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского Межтопэнергобанка, у которого 20 июля 2017 года Банк России отозвал лицензию, составил почти 6,29 млрд рублей. На момент отзыва лицензии капитал банка был положительным и оценивался в 4,01 млрд руб., следует из материалов "Вестника Банка России".
Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились на 29,9% - до 24,22 млрд руб. против 34,52 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации достигают почти 30,51 млрд руб.
Банк России отозвал у Межтопэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с неспособностью банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, обусловленной неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток. Согласно данным отчетности, на 1 июля 2017 года Межтопэнергобанк занимал 108-е место по величине активов в банковской системе РФ.