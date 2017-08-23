Губернатор: Хабаровский край готов выделить на инвестквоты 20% допустимого улова региона

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края готовы выделять более 57 тыс. тонн водных биологических ресурсов под инвестиционные квоты (квоты на вылов рыбы под заказы рыбопромысловых судов на отечественных верфях), это 20% от общих допустимых уловов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края по итогам совещания, которое провел на Сахалине премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По Хабаровскому краю установлен объем квот на 2017 год - 286,7 тыс. тонн. Таким образом на инвестиционные цели может быть выделено 20% от общего допустимого улова - 57,3 тыс. тонн", - привели в пресс-службе слова губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Квоты на инвестиционные цели ("квоты под киль") в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов предназначены для государственной поддержки строительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) на российских верфях и строительства береговых перерабатывающих мощностей (5%).

Губернатор отметил, что на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах предполагается строительство 53 рыбопромысловых судов под "квоты под киль", рыбодобывающие предприятия региона готовы заказать под них 22 судна.

Рыбохозяйственный комплекс

Как уточнили в пресс-службе, на долю рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края приходится около 5% в общем объеме промышленного производства края, 1,7% - в доходах краевого бюджета.

Рыбохозяйственный комплекс региона включает в себя более 150 предприятий, на которых работает 4,6 тыс. человек, 82 единицы различных типов промысловых судов (крупнотоннажных - 14, среднетоннажных - 35, малотоннажных - 33), береговые мощности на 9 тыс. тонн заморозки в сутки и холодильные емкости на 49 тыс. тонн единовременного хранения.

В крае действуют семь лососевых рыбоводных заводов (три государственных и четыре частных) и один осетровый (государственный), которые ежегодно обеспечивают выпуск молоди лососевых видов рыб более 60 млн. штук и выпуск молоди осетровых видов рыб порядка 700 тыс. штук.

Основными районами промысла водных биоресурсов для предприятий региона являются Охотское, Берингово и Японское моря, воды Татарского пролива, а также внутренние водоемы края. Объекты промысла - это минтай (50%), сельдь (около 20%) и тихоокеанские лососи (около 20%).

По объемам вылова край занимает четвертое место в Дальневосточном федеральном округе (12%) и пятое место в Российской Федерации (7,9%).

Рост объемов вылова в регионе

За пять лет объем вылова предприятиями края увеличился в 1,8 раза (рост по России - 8%, по ДФО - 9%), составил в 2016 году 375 тыс. тонн (абсолютный максимум за последние 25 лет). Степень освоения ресурсной базы в среднем составляет 90%, при этом квоты добычи (вылова) минтая, палтуса, корюшек, крабов и креветок осваиваются в полном объеме.

Объем производства рыбной продукции за пять лет вырос в натуральном выражении в 1,6 раза (рост по России - 9%, по ДФО - 8,6%) и составил в 2016 году 299 тыс. тонн, в стоимостном выражении - в 2,6 раза (18,8 млрд. рублей). Порядка 75% продукции выпущено на судовых мощностях. Доля Хабаровского края в общем объеме производства по Российской Федерации - 7,6 %, по ДФО - 13 %.

В 1,5 раза увеличилось и производство продукции высокой степени переработки, в 2016 году ее произведено 40,8 тыс. тонн. Порядка 50% объема производимой предприятиями края рыбной продукции поставляется на экспорт.

За пять лет объем экспорта в натуральных единицах увеличился в 1,4 раза, в стоимостных - в 1,7 раза, что обусловлено увеличением объемов вылова экспортно-ориентированных объектов промысла (минтая, крабов, прибрежной сельди). В 2016 году на экспорт поставлено 148,3 тыс. тонн на сумму $227 млн.

За пять лет объем поставок рыбной продукции на внутренний рынок увеличен в 1,8 раза, в 2016 году составил более 150 тыс. тонн.

Долгосрочное закрепление прав пользования водными биологическими ресурсами и рыбопромысловыми участками позволило положительно изменить экономические показатели отрасли. В два раза увеличился вклад отрасли в формирование краевого бюджета, ее доля в доходах бюджета края составила в 2016 году 1,8% (ранее не превышала одного процента). Налоговые платежи за пять лет увеличились почти в три раза и составили в 2016 году 1,3 млрд. рублей.

Инвестиционная активность в отрасли

Объем ежегодных инвестиций в рыбопромысловую и перерабатывающую отрасль превышает 0,5 млрд. рублей, 70% из которых направляется на строительство новых береговых перерабатывающих мощностей, холодильников в районах промысла и модернизацию действующих.

За пять лет введено в эксплуатацию холодильных мощностей на 15 тыс. тонн единовременного хранения, установлено скороморозильных аппаратов мощностью на 2 тыс. тонн заморозки в сутки, а также 15 автоматических линий непрерывной переработки рыбного сырья, что позволило увеличить выпуск рыбной продукции на береговых производственных мощностях в 1,4 раза или на 20 тыс. тонн.

Построено 11 новых цехов, модернизировано 19 действующих цехов, в том числе проведены крупномасштабные реконструкции перерабатывающего цеха в поселке Новое Устье Охотского муниципального района (рыболовецкая артель "Иня"), рыбоперерабатывающих заводов в Николаевском муниципальном районе в селе Иннокентьевка (ООО "РПК "Восточное") и селе Чныррах (ООО "Восточный рыбокомбинат").

Для привлечения инвесторов в 2017 году создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Николаевск", в рамках которой предусмотрена реализация восьми проектов по развитию глубокой переработки водных биологических ресурсов и организации судоремонта с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей, планируется создание более 2, 4 тыс. новых рабочих мест.

Объем государственной поддержки на создание и модернизацию объектов энергетической инфраструктуры ТОР предусмотрен в объеме 1, 35 млн рублей (средства федерального бюджета - 1 014 млн рублей, консолидированного бюджета края - 338 млн рублей).

Медведев на совещании на Сахалине сообщил, что в ближайшее время подпишет документ, уточняющий правила обмера судов в рамках предоставления соответствующих квот. Рыбопромышленники рассказали об избыточных технологических требованиях к судам, которые нужно заказывать промысловикам, и необходимости смягчения жестких сроков строительства судов в рамках данного механизма.