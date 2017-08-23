Представители научных кругов Японии примут участие в Восточном экономическом форуме

ТАСС, 23 августа. Представители научных кругов Японии примут участие в третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке 6-7 сентября. Как сообщили в оргкомитете ВЭФ, на нем ожидается участие делегации Science and Technology in Society (STS) - крупнейшего японского форума в области науки и техники.

"В мероприятиях деловой программы ВЭФ ожидается участие председателя и основателя STS Кодзи Оми, который ранее трижды занимал посты в правительстве Японии, включая должность министра финансов", - говорится в сообщении.

STS является крупнейшим в Японии форумом в области науки и технологий, объединяющим политиков, предпринимателей, ученых, лауреатов Нобелевской премии из более чем 150 стран. В мероприятии ежегодно участвуют российские официальные лица и предприниматели. Также STS сотрудничает с торговым представительством Российской Федерации в Японии.

Участие в ВЭФ подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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