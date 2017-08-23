Инфраструктуру ТОР "Курилы" будут строить за счет внебюджетных источников

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Курилы", постановление о создании которого подписал в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, будет финансироваться за счет средств внебюджетных источников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

ТОР, согласно постановлению, создается в Южно-Курильском городском округе Сахалинской области (село Малокурильское, остров Шикотан). В документе определены границы ТОР "Курилы", виды экономической деятельности, при которых в этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов.

Установлено, что на ТОР "Курилы" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

По оценке Минвостокразвития, которую приводит пресс-служба кабмина, реализация инвестиционных проектов позволит создать не менее 700 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года планируются в размере более 5,8 млрд рублей, размер предоставленных налоговых льгот инвесторам - 2,2 млрд рублей.

"Создание ТОР "Курилы" будет способствовать формированию промышленного центра глубокой переработки водных биоресурсов в Сахалинской области, привлечению инвестиций, укреплению экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты", - резюмировали в пресс-службе кабмина.

Как сообщалось ранее, инициатором создания ТОР "Курилы" стало руководство рыбокомбината "Островной", выступившее с предложением строительства комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов. Компания планирует вложить в свой проект 7,4 млрд рублей. Продукция будет поставляться на внутренний российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Минвостокразвития отметили, что сейчас изучаются предложения и от других потенциальных инвесторов, готовых построить на Курилах рыбоперерабатывающие предприятия, электростанции малой мощности с использованием возобновляемых источников энергии, реализовать инфраструктурные проекты по развитию экологического туризма, а так же реализовать проект по освоению золоторудного месторождения.