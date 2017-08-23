Минстрой: ответственность за судьбу обманутых дольщиков должны нести субъекты РФ

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Субъекты РФ должны нести ответственность за проблему обманутых дольщиков. Об этом сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, выступая на бизнес-бранче "Новое слово в градостроительстве Москвы".
"Ответственность за проблему обманутых дольщиков должен нести тот, кто выдавал разрешение на строительство, то есть субъект", - считает Стасишин.
Он подчеркнул, что эта позиция доведена до глав всех субъектов РФ.
"Часть регионов уже сдали дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков, кто-то эту работу еще ведет. Все регионы принимают разные решения. Где-то инвесторам предоставляются дополнительные земельные участки для достройки жилья, в каких-то субъектах идут через процедуру банкротства. Единого рецепта нет", - пояснил Стасишин.
Как сообщалось, до 1 августа регионы РФ должны были направить в Минстрой планы-графики по решению проблем обманутых дольщиков. И из 71 субъекта, где существуют подобные проблемы, "дорожные карты" предоставили только 52 региона.