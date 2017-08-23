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Продажи YotaPhone 3 в России начнутся в конце 2017 года

Экономика и бизнес
23 августа, 14:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 23, августа. /ТАСС

Стоимость нового смартфона может составить от $350 до $450

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© Владимир Астапкович/ТАСС

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Запуск официальных продаж в России смартфона YotaPhone 3 с двумя экранами планируется на конец 2017 года. При этом 5 сентября в Китае откроется предварительный заказ на премиальную версию гаджета (в Азии выйдет под названием YOTA3), с 18 сентября станут доступны для предзаказа остальные версии. Об этом сообщается в пресс-релизе разработчика смартфона Yota Devices.

Предзаказ будет осуществляться через одного из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая - платформу JD.com. Точные сроки поступления смартфона в продажу не сообщаются.

Новый YotaPhone оснащен двумя экранами и будет доступен в двух версиях - 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти. Смартфон имеет две камеры с разрешением 12 и 13 мегапикселей.

Стоимость устройства в пресс-релизе не указывается, однако ранее представители компании сообщали, что она составит от $350 до $450 в зависимости от модификации.

Как утверждает компания, телефон разработан в первую очередь для молодой и читающей аудитории. По этой причине YotaPhone 3 имеет сразу несколько предустановленных приложений для чтения электронных книг, а их библиотека включает классическую и современную литературу. Согласно пресс-релизу, для этого компания заключила стратегические соглашения с наиболее популярными в Китае приложениями для чтения - China Reading, iReader, Lebook и Migu.

Первый YotaPhone вышел на рынок в 2013 году. В 2016 году в состав акционеров Yota Devices вошла китайская группа China Baoli Technologies Holdings Limited, которая купила 30% акций компании. 34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (активами фонда управляет Marsfield). Госкорпорация "Ростех" владеет 25,1% акций, еще 10% Yota Devices принадлежит бывшему менеджменту компании.

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