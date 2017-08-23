Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Росавиация опровергла информацию о планируемом аннулировании 5 тыс. пилотских свидетельств летчиков, следует из сообщения ведомства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что из-за изменения программы подготовки пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, Росавиация может отозвать 5 тыс. пилотских свидетельств.

"Появившаяся в СМИ информация о планируемом аннулировании пилотских свидетельств у летчиков, которые ранее прошли обучение на пилотов по утратившей силу программе подготовки, не соответствует действительности. Подготовка пилотов, осуществлявшаяся на период действий "старых" программ, до августа 2017, является легитимной, никаких оснований для аннулирования пилотских свидетельств нет", - говорится в сообщении Росавиации.

Как следует из телеграммы Росавиации в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (копия документа есть у ТАСС) ведомство меняет программу подготовки пилотов.

Подготовка пилотов в РФ осуществляется по специальным программам обучения, которые утверждаются Росавиацией. До августа 2017 года в России действовала программа обучения на пилотов, утвержденная распоряжением Росавиации в 2006 году, говорится в сообщении Росавиации.

"В связи с разработкой актуализированной программы обучения, в августе 2017 года Росавиация признала утратившей силу прежнюю программу подготовки, - сообщает ведомство. - Таким образом, решение об утрате силы ранее утвержденной программы подготовки коммерческих пилотов не может создать кризис в отрасли, связанный с подготовкой коммерческих пилотов, и не является основанием для аннулирования ранее выданных свидетельств".