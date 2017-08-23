Росгеология подтвердила запасы платины в Мурманской области

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты Росгеологии завершили полевые работы в пределах Мончегорского рудного района в Мурманской области. Как сообщили в среду в пресс-службе холдинга, здесь входящее в холдинг Росгеологии предприятие "Северо-Западное ПГО" ведет поиски металлов платиновой группы.

"Предварительные прогнозные ресурсы никеля составили 745,2 тыс. т, металлов платиновой группы - 113,8 т, что говорит о высоких перспективах выявления крупнообъемного комплексного малосульфидного платинометального проявления в регионе", - сказали в Росгеологии.

Работы ведутся в рамках государственного контракта, подписанного в 2015 году между холдингом и департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу. "Цель проекта состоит в оценке платиноносности участков Ниттис - Кумужья - Травяная и Нюд-Морошковое", - приводит пресс-служба слова управляющего директора АО "Росгеология" Олега Васина.

На сегодня полностью завершены проектные горные, геолого-геофизические и буровые работы, выполнено опробование керна скважин и полотна канав. Пробы по участку Нюд-Морошковое направлены на изучение в институт Гипроникель. По результатам полевых, камеральных и лабораторных работ будет составлен итоговый геологический отчет и дана оценка ресурсам территории. Завершить изучение объекта, согласно условиям госконтракта, планируется до конца года.

Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр работ, связанных с геологоразведкой, от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России.

Росгеология включает в себя 53 предприятия, расположенных по всей территории страны. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых.