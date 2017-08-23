Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росгеология подтвердила запасы платины в Мурманской области

Экономика и бизнес
23 августа, 14:20 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 23, августа. /ТАСС

По оценке ведомства, предварительные прогнозные ресурсы металлов платиновой группы составили 113,8 т

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты Росгеологии завершили полевые работы в пределах Мончегорского рудного района в Мурманской области. Как сообщили в среду в пресс-службе холдинга, здесь входящее в холдинг Росгеологии предприятие "Северо-Западное ПГО" ведет поиски металлов платиновой группы.

"Предварительные прогнозные ресурсы никеля составили 745,2 тыс. т, металлов платиновой группы - 113,8 т, что говорит о высоких перспективах выявления крупнообъемного комплексного малосульфидного платинометального проявления в регионе", - сказали в Росгеологии.

Работы ведутся в рамках государственного контракта, подписанного в 2015 году между холдингом и департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу. "Цель проекта состоит в оценке платиноносности участков Ниттис - Кумужья - Травяная и Нюд-Морошковое", - приводит пресс-служба слова управляющего директора АО "Росгеология" Олега Васина.

На сегодня полностью завершены проектные горные, геолого-геофизические и буровые работы, выполнено опробование керна скважин и полотна канав. Пробы по участку Нюд-Морошковое направлены на изучение в институт Гипроникель. По результатам полевых, камеральных и лабораторных работ будет составлен итоговый геологический отчет и дана оценка ресурсам территории. Завершить изучение объекта, согласно условиям госконтракта, планируется до конца года.

Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр работ, связанных с геологоразведкой, от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России.

Росгеология включает в себя 53 предприятия, расположенных по всей территории страны. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама