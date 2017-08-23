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"Префы" "Транснефти" на Мосбирже сменили рост падением после новостей из суда

Экономика и бизнес
23 августа, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Снижение проходит на фоне решения суда признать законной сделку "Транснефти" и Сбербанка по деривативам на 66,5 млрд рублей

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Привилегированные акции "Транснефти" в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже подешевели на 0,4% - до 175,95 тыс. рублей за одну бумагу по состоянию на 13:28 мск. При этом ранее сегодня в начале торгов акции компании дорожали на 0,7%.

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Снижение стоимости бумаг "Транснефти" происходит на фоне решения Девятого арбитражного апелляционного суда признать законной сделку "Транснефти" и Сбербанка по производным финансовым инструментам (деривативам) на 66,5 млрд рублей. "Девятый апелляционный суд, рассмотрев жалобу ПАО "Сбербанк", постановил решение Арбитражного суда города Москвы отменить, в удовлетворении требований "Транснефти" отказать в полномочный объеме. Постановление может быть обжаловано в кассационном суде", - сказал судья.

В начале июня 2017 года Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд рублей убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

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