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Суд отменил решение по иску "Транснефти" к Сбербанку

Экономика и бизнес
23 августа, 13:47 UTC+3 МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Таким образом, сделка по деривативам на 66,5 млрд руб. признана законной

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законной сделку "Транснефти" и Сбербанка по производным финансовым инструментам (деривативам) на 66,5 млрд руб., передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Девятый апелляционный суд, рассмотрев жалобу ПАО "Сбербанк", постановил решение Арбитражного суда города Москвы отменить, в удовлетворении требований "Транснефти" отказать в полномочном объеме. Постановление может быть обжаловано в кассационном суде", - сказал судья.

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Ранее в среду "Транснефть" подала ходатайство, в котором просила суд отложить рассмотрение апелляции Сбербанка по спору для изучения мирового соглашения. При этом Сбербанк выступил против. Судья в ходатайстве отказала, подчеркнув, что мировое соглашение можно заключить на любой стадии судебного процесса.

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила 66,5 млрд руб. убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

Сбербанк обжаловал решение суда. Вице-президент Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрей Шеметов тогда говорил, что решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн руб., а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.

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