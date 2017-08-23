Суд отменил решение по иску "Транснефти" к Сбербанку

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законной сделку "Транснефти" и Сбербанка по производным финансовым инструментам (деривативам) на 66,5 млрд руб., передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Девятый апелляционный суд, рассмотрев жалобу ПАО "Сбербанк", постановил решение Арбитражного суда города Москвы отменить, в удовлетворении требований "Транснефти" отказать в полномочном объеме. Постановление может быть обжаловано в кассационном суде", - сказал судья.

Ранее в среду "Транснефть" подала ходатайство, в котором просила суд отложить рассмотрение апелляции Сбербанка по спору для изучения мирового соглашения. При этом Сбербанк выступил против. Судья в ходатайстве отказала, подчеркнув, что мировое соглашение можно заключить на любой стадии судебного процесса.

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила 66,5 млрд руб. убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

Сбербанк обжаловал решение суда. Вице-президент Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрей Шеметов тогда говорил, что решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн руб., а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.