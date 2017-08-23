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Арбитраж Башкирии в третий раз отказал "Системе" в отводе судьи по делу с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
23 августа, 14:15 UTC+3 УФА 23, августа. /ТАСС

Представители АФК назвали среди главных причин своего ходатайства отказ судьи приобщить к делу приложения к письменным пояснениям корпорации, а также недостаточное время для изучения документов истцов

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УФА, 23 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии вновь отказал АФК "Система" в отводе судьи Ирины Нурисламовой, рассматривающей дело по спору с "Роснефтью" на 170,6 млрд руб. Об этом заявил зампредседателя суда Максим Бобылев.

"В удовлетворении заявления представителя "Системы" по указанным основаниям отказать. Будет продолжено рассмотрение дела по существу", - отметил он.

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В среду в ходе судебного заседания суд приобщил в качестве доказательств по делу письменные пояснения "Системы", при этом отказал в приобщении ряда приложений к ним. Это решение и стало главной причиной заявленного ходатайства об отводе судьи, уточнили представители АФК и ее дочерней компании "Система-Инвест". Также ответчики пожаловались на то, что суд предоставил недостаточное время на изучение документов от истцов - около 10 томов затребованных судом доказательств.

"Судья нарушила нормы Арбитражно-процессуального кодекса РФ, в частности основополагающих принципов состязательности и равноправия <...> У нас есть устойчивое убеждение в небеспристрастности судьи Нурисламовой и ее необъективности", - сказал представитель "Системы".

"Роснефть" выступила против удовлетворения заявления об отводе судьи, заявив, что "99% из представленных документов могли быть переданы ранее" суду и сторонам процесса.

"Такого издевательства над судебной системой российское правосудие не знало, именно суд является жертвой ответчиков. Ответчики всегда располагали документами, которые сегодня хотели приобщить, до последнего держали эти документы. Это тактика, чтобы затягивать дело, это злоупотребление правом", - сказал представитель нефтяной компании. Он добавил, что оснований для отвода судьи не имеется, а действующий состав суда является законным.

Представители "Башнефти" и Минземимущества Башкирии - соистцы по делу - поддержали позицию "Роснефти", потребовав заявление третьего по счету отвода оставить без удовлетворения.

Жалобы на судью

На заседаниях 20 июля и 8 августа "Система" уже заявляла ходатайства об отводе судьи, в их удовлетворении было отказано. 19 июля "Система" сообщила, что обратилась в Верховный суд, администрацию президента РФ и другие инстанции из-за действий судьи Нурисламовой.

Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов отмечал, что "порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев тогда назвал "безумием" обращение "Системы" в администрацию президента. По его мнению, АФК провоцирует суд, а все ее действия направлены на затягивание процесса.

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