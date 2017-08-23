ЦБ РФ повысил на 24 августа курс доллара до 59,13 рубля

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 24 августа официальный курс доллара на уровне 59,1312 руб., что на 9,16 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 2,81 копейки, до 69,5619 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 3,77 копейки, до 63,825 руб.