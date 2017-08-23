Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новикомбанк предоставит НПО "Сплав" кредит на $100 млн

Экономика и бизнес
23 августа, 15:57 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Соответствующее соглашение подписали вице-президент банка Игорь Дубоносов и гендиректор предприятия Владимир Лепин в рамках форума "Армия-2017"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Старший вице-президент "Новикомбанка" Игорь Дубоносов, генеральный директор АО "НПО "Сплав" Владимир Лепин

Старший вице-президент "Новикомбанка" Игорь Дубоносов, генеральный директор АО "НПО "Сплав" Владимир Лепин

© Николай Новичков/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новикомбанк предоставит НПО "Сплав" кредит на $100 млн. Соответствующее соглашение подписано на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который проходит в Кубинке 22-27 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Новикомбанк предоставит АО "Научно-производственное объединение "Сплав" (входит в Ростех) кредит в размере $100 млн на цели финансирования текущей деятельности, в том числе финансирования затрат на исполнение контрактов по линии военно-технического сотрудничества и государственного оборонного заказа", - сказали в пресс-службе.

Соглашение подписали старший вице-президент Новикомбанка Игорь Дубоносов и генеральный директор НПО "Сплав" Владимир Лепин.

Как отметила председатель правления банка Елена Георгиева, "Новикомбанк и НПО "Сплав" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, мы всегда готовы предоставить нашим клиентам комплексное банковское обслуживание на самом высоком уровне, способствуя решению значимых государственных задач по поддержке оборонной отрасли".

НПО "Сплав" - ведущий отечественный производитель реактивных систем залпового огня, в частности установок "Град", стоящих на вооружении армий более 50 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
2
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
5
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин: Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама