КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новикомбанк предоставит НПО "Сплав" кредит на $100 млн. Соответствующее соглашение подписано на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который проходит в Кубинке 22-27 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Новикомбанк предоставит АО "Научно-производственное объединение "Сплав" (входит в Ростех) кредит в размере $100 млн на цели финансирования текущей деятельности, в том числе финансирования затрат на исполнение контрактов по линии военно-технического сотрудничества и государственного оборонного заказа", - сказали в пресс-службе.

Соглашение подписали старший вице-президент Новикомбанка Игорь Дубоносов и генеральный директор НПО "Сплав" Владимир Лепин.

Как отметила председатель правления банка Елена Георгиева, "Новикомбанк и НПО "Сплав" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, мы всегда готовы предоставить нашим клиентам комплексное банковское обслуживание на самом высоком уровне, способствуя решению значимых государственных задач по поддержке оборонной отрасли".

НПО "Сплав" - ведущий отечественный производитель реактивных систем залпового огня, в частности установок "Град", стоящих на вооружении армий более 50 стран.