Власти Марий Эл разработают план развития лесной отрасли республики до 2030 года

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ТАСС, 23 августа. /ТАСС/. Власти Марий Эл намерены разработать план развития лесной отрасли республики, где леса занимают более 50% территории, до 2030 года. Об этом сообщил врио главы Марий Эл Александр Евстифеев в ходе экономического форума "Время возможностей", который в среду проходит в Йошкар-Оле.
"Запланирована разработка лесного плана республики Марий Эл до 2030 года. Необходимо провести инвентаризацию всего комплекса лесных ресурсов и определить цели и задачи работы с ним. Мы намерены увеличить общий объем законной вырубки лесов примерно в три раза, для этого требуется создание новых условий и новых участков для коммерческого использования", - отметил Евстифеев.
Он добавил, что необходимо повысить легальность лесного бизнеса. "В частности, провести учет всех лесозаготовительных пунктов и компаний, требуется аудит всех договоров аренды леса, потому что сегодня эта тема наталкивается на многие юридические проблемы", - сказал он. Врио главы региона отметил, что необходимо продумать также меры по восстановлению лесов.
В Марий Эл леса занимают 1,4 млн га площадей, это 54% территории республики. Основные древесные породы - сосна (38%), береза (36%), ель (9%) и т.д. По данным Маристата, объем производства необработанной древесины в 2016 году составил 773,5 тыс. плотных кубометров, в 2015 - 854,9 тыс.