Осенью планируется ввести новый порядок поощрения региональных властей

ТАСС, 23 августа. Новый порядок оценки эффективности и поощрения органов власти регионов РФ планируют утвердить в сентябре 2017 года. Об этом в среду сообщила заместитель директора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Ольга Суздальцева в ходе экономического форума "Время возможностей", который проходит в Йошкар-Оле в среду.

"С этого года сумма поощрений в виде грантов [наиболее успешным регионам], которые будут распределяться между субъектами, беспрецедентна - 20 млрд рублей. Для более справедливого распределения сейчас эта система реформируется <…> Мы надеемся, что в ближайшее время, в сентябре, будет установлен новый порядок поощрения регионов", - отметила Суздальцева.

Она пояснила, что действующая система оценки эффективности базируется на достижении плановых социально-экономических параметров и динамике их роста. "Было очень много нареканий от субъектов, которые с заведомо низкой базой, - они не достигают требуемых показателей, - а также со стороны других субъектов с традиционно высоким уровнем жизни, которым тяжело поддерживать необходимую динамику…" - сказала Суздальцева.