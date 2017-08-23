Путин 24 августа в Рязани обсудит борьбу с контрафактом в легкой промышленности

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 августа совершит рабочую поездку в Рязань. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства проведет совещание о мерах по развитию легкой промышленности в России, в частности, будет уделено внимание вопросам борьбы с производством контрафактной продукции.
С докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александр Андрунакиевич.
Кроме того, глава государства посетит Рязанский кожевенный завод группы компаний "Русская кожа", где ознакомится с основными направлениями деятельности предприятия.
В рамках поездки президент проведет также встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.