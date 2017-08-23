Минстрой планирует разработать стандарты доступного жилья

Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубкиСпорт 23 августа, 15:43
Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМСпорт 23 августа, 15:42
Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"Спорт 23 августа, 15:33
Футболист "Локомотива" Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентябряСпорт 23 августа, 15:32
Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"Транспорт 23 августа, 15:28
Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:27
Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:22
Суд отправил Серебренникова под домашний арестПроисшествия 23 августа, 15:16
Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минстрой России совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) разработает стандарты доступного жилья, сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на бизнес-бранче "Новое слово в градостроительстве Москвы".
"Мы работаем вместе с единым институтом развития в жилищной сфере (АИЖК - прим. ТАСС) над стандартами нового качественного, доступного жилья. В ближайшее мы представим это на широкое обсуждение", - сказал Стасишин.
Он отметил, что, прежде всего, ценовая доступность и качество жилья должны быть сбалансированы.
"Если мы говорим о стандарте, доступности, качестве, это должно быть сбалансировано. Стремиться к дешевизне - стремиться к банкротству", - сказал Стасишин.