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Минстрой планирует разработать стандарты доступного жилья

Экономика и бизнес
23 августа, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что, прежде всего, ценовая доступность и качество жилья должны быть сбалансированы

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минстрой России совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) разработает стандарты доступного жилья, сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на бизнес-бранче "Новое слово в градостроительстве Москвы".

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"Мы работаем вместе с единым институтом развития в жилищной сфере (АИЖК - прим. ТАСС) над стандартами нового качественного, доступного жилья. В ближайшее мы представим это на широкое обсуждение", - сказал Стасишин.

Он отметил, что, прежде всего, ценовая доступность и качество жилья должны быть сбалансированы.

"Если мы говорим о стандарте, доступности, качестве, это должно быть сбалансировано. Стремиться к дешевизне - стремиться к банкротству", - сказал Стасишин.

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